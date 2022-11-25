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Пятница, 25 ноября 2022, 16:49 мск

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Торговый центр горит в центральной части Москвы

Пожар возник в торговом центре, расположенном на улице Бауманской в столице. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 14.53 поступило сообщение о пожаре в здании ТЦ по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, ул. Бауманская, д. 32. Пожарные подразделения работают на месте. Производится эвакуация людей и тушение пожара. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы сообщают в Telegram-каналах, что загорелся один из торговых павильонов. Его владелец попытался потушить огонь самостоятельно, но ему это не удалось.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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