Путин распорядился сформировать информационный госресурс по воинскому учёту

Президент России Владимир Путин распорядился к 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса по актуализации документов воинского учёта. Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

«До 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта», – отмечается в документе.

Поручение по формированию ресурса дано министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, и Федеральной налоговой службе России при участии министерства обороны.

Правительству поручено утвердить этапы формирования ресурса и порядок его ведения, включая состав и сроки предоставления информации.

Москва, Андрей Дорофеев

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