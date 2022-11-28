Грузовик врезался в здание на юге Москвы

Грузовой автомобиль врезался в стену здания на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На Дорожной улице в районе дома 12 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе уточнили, что движение в районе аварии не затруднено.

Москва, Андрей Дорофеев

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