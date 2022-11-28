Московские коммерсанты организовали разветвленную сеть по торговле поддельными автодеталями

Московские полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся продажей низкокачественных автодеталей под видом продукции известных марок. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками установлено, что злоумышленники через специально созданный Интернет-магазин, крупные маркетплейсы, а также торговые точки столицы продавали поддельные автомобильные детали с логотипами известных автоконцернов. По предварительным данным, продукция ввозилась на территорию Российской Федерации из Восточной Азии. В складском помещении на западе столицы сообщники комплектовали и упаковывали изделия. Затем товар поступал в продажу», – пояснила Волк.

По ее словам, оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка МВД провели контрольную закупку на сумму свыше 100 тысяч рублей. Исследование подтвердило, что купленные образцы не являются оригинальными.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

«В жилищах, офисных и складских помещениях проведено девять обысков. Изъята компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, денежные средства, а также более пяти тысяч автомобильных запчастей различных наименований, на которые нанесены знаки известных мировых брендов. Все образцы направлены на экспертизу», – уточнила официальный представитель МВД России.

Задержаны четверо подозреваемых, среди которых предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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