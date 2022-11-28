Водитель, задавившая в Москве женщину с ребенком, находилась под действием наркотиков

Водитель, совершившая накануне в столице ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок, находилась под действием наркотических средств. Об этом ообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического). Ее действия подлежат квалификации по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре добавил, что, поскольку указанное преступление относится к категории тяжких, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления Следственного комитета.

«За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – уточнили в прокуратуре.

Смертельное ДТП произошло в Москве вечером 27 ноября. На улице Свободы 37-летняя водитель автомобиля марки KIA не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов – женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске. Мать детей скончалась на месте происшествия, один ребенок скончался позже в больнице.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»