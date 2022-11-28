Путин констатировал кризис международной торговли

Россия активно занимается переориентацией импортно-экспортных потоков в условиях кризиса международной торговли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По словам главы российского государства, в двухсторонних отношениях особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры и снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам.

«Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учётом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки. Ведётся работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток – Запад и Север – Юг», – отметил Путин, которого цитирует сайт Кремля.

Президент также отметил, что Россия была и остаётся одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объём российских капиталовложений составляет почти 17 миллиардов долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, включая промышленное производство, машиностроение, железнодорожный сектор, атомную энергетику, химическую отрасль, да и во многих других.

«Создана и постоянно развивается внушительная, солидная договорно-правовая база регионального взаимодействия, и к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлены десять межведомственных и межрегиональных соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов. Во многом благодаря активности регионов в прошлом году зафиксирован беспрецедентный рост товарооборота между нашими странами – почти на 35%, до 25,6 миллиарда долларов. За восемь месяцев текущего года встречная торговля увеличилась ещё на 9%», – добавил Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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