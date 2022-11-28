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Понедельник, 28 ноября 2022, 17:52 мск

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Массовое столкновение автомобилей произошло в Подмосковье

Массовое столкновение грузовиков и легковых автомобилей произошло сегодня на трассе «Волга» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Сегодня примерно в 14.30 на 50 км автодороги М7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух грузовых машин, после чего одна из них выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с тремя легковыми автомобилями», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в результате ДТП два человека получили травмы и были госпитализированы.

Кроме того, как отметили в полиции, движение по трассе затруднено и водителям следует выбирать пути объезда.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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