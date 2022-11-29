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Вторник, 29 ноября 2022, 10:06 мск

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Ранее судимая жительница Подмосковья зарезала 28-летнего мужчину

Жительница подмосковного Щелково задержана по подозрению в убийстве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 28 ноября 2022 года в квартире, расположенной по ул. Беляева г. Щелково между обвиняемой и её 28-летним сожителем произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе ссоры женщина нанесла сожителю ножевое ранение в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее судимой 32-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В СК добавили, что следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

«Установлено, что ранее обвиняемая была судима на совершение имущественных преступлений. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в Следственном комитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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