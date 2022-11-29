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Вторник, 29 ноября 2022, 11:02 мск

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Около 4,5 тыс человек эвакуировали в Подмосковье из-за сообщений о минировании

Волна анонимных сообщений о минировании в минувшие сутки привела к эвкуации почти 4,5 тыс человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В течение дежурных суток 28.11.2022 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Московской области поступили сообщения об угрозе минирования 245 объектов на территории 60 муниципальных образований Московской области. Эвакуация проводилась из 15 объектов в количестве 4444 человек», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели добавили, что мероприятия по обследованию объектов кинологическими расчетами были завершены к 22.00. Наличие взрывоопасных веществ и предметов не подтвердилось, все вызовы оказались ложными.

К обследованию объектов привлекались 500 человек и 206 единиц техники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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