Выдача жилищных сертификатов жителям Херсонской области началась в Подмосковье

Выдача жилищных сертификатов гражданам, приехавшим из Херсонской области, началась сегодня в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Сумма жилищного сертификата рассчитывается исходя из средней стоимости квадратного метра жилья в РФ – 83 420 рублей, и количества членов семьи», – говорится в сообщении.

Для одиноко проживающих – минимум 33 м², для семей из двух человек – от 42 м², из трех и более – по 18 м² на каждого. Кроме того, жители, которые были вынуждены покинуть Херсонскую область, имеют возможность получить выплату – 100 тыс рублей на каждого члена семьи.

«Федеральное правительство приняло важное решение поддержать семьи, которые прибыли из Херсонской области – там сейчас особенно опасно и сложно. Благодаря жилищному сертификату люди могут купить квартиру или дом в любом регионе, и мы надеемся, что многие останутся в Подмосковье. Наша задача – сделать так, чтобы процесс получения сертификата и покупки жилья не доставлял им лишних хлопот, проходил в комфортном режиме», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, власти региона на данный момент уже получили более 1600 заявок на жилищные сертификаты и единовременные выплаты.

Для оформления необходимо обратиться в любой офис «Мои документы» Московской области. Сделать это также можно самостоятельно, подав заявку на региональном портале госуслуг в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка». Чтобы получить сертификат, требуется заполнить онлайн-заявление, прикрепить документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, и подтверждение проживания в Херсоне или области. А для единовременной выплаты нужно еще указать банковские реквизиты. В течение 15 рабочих дней в личный кабинет поступит уведомление.

На этой неделе Подмосковье получит первые 200 млн рублей из федерального бюджета на 54 сертификата и 43 выплаты.

Москва, Андрей Дорофеев

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