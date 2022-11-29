Несовершеннолетний юноша погиб за рулем авто, врезавшегося в столб на севере столицы

Несовершеннолетний юноша и 21-летняя девушка погибли в автомобиле, врезавшемся минувшей ночью в столб на Ленинградском шоссе столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Около 1 часа ночи на Ленинградском шоссе автомобиль «Пежо 308», следовавший в сторону МКАД, в районе дома 92 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате ДТП на месте погибли два человека, находившиеся в автомобиле. По предварительной информации, за рулем находился 17-летний юноша, не имеющий права управления транспортными средствами, пассажиром была 21-летняя владелица автомобиля», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие решения по ее результатам.

Москва, Андрей Дорофеев

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