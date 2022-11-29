российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 12:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Сотрудники подмосковного Интернет-магазина украли грузовик товара

В подмосковной Электростали восемь сотрудников Интернет-магазина украли у работодателей товары на 1,7 млн рублей. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Злоумышленники, являясь сотрудниками онлайн-магазина электронной торговли, на территории складского комплекса организации, расположенного в поселке Случайный, похитили товар, а именно: электрические триммеры, электрические чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы. Похищенное они погрузили в грузовой автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей», – отметила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны возле одного из домов в Ногинске в момент, когда они перегружали похищенный товар из автомобиля в гараж.

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Около 4,5 тыс человек эвакуировали в Подмосковье из-за сообщений о минировании / Ранее судимая жительница Подмосковья зарезала 28-летнего мужчину / Массовое столкновение автомобилей произошло в Подмосковье / ЧП в Подмосковье: перед внезапной смертью подросток курил электронную сигарету / Почувствовал недомогание и потерял сознание: следователи выясняют причины внезапной смерти подростка в Подмосковье / Вооруженные налетчики отняли в Москве у двух иностранцев крупную сумму валюты / Крупный пожар в Подмосковье: из горящего хостела эвакуировались почти 200 человек / Подмосковные коллекторы оштрафованы на 100 тысяч рублей за телефонный спам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,