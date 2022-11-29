Сотрудники подмосковного Интернет-магазина украли грузовик товара

В подмосковной Электростали восемь сотрудников Интернет-магазина украли у работодателей товары на 1,7 млн рублей. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Злоумышленники, являясь сотрудниками онлайн-магазина электронной торговли, на территории складского комплекса организации, расположенного в поселке Случайный, похитили товар, а именно: электрические триммеры, электрические чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы. Похищенное они погрузили в грузовой автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей», – отметила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны возле одного из домов в Ногинске в момент, когда они перегружали похищенный товар из автомобиля в гараж.

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

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