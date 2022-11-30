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Среда, 30 ноября 2022, 10:58 мск

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Антикварная бронзовая скульптура пропала с выставки в Гостином дворе

С выставки, проходящей в Гостином дворе в Москве, пропала антикварная бронзовая скульптура «Киргиз с арканом». Об этом сообщается в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Статуэтка работы Евгения Лансере конца XIX века высотой в 21 сантиметр и весом около 2,5 килограмма оценивается в 800 тысяч рублей.

«Киргиз с арканом» и еще 13 бронзовых фигур были частью масштабной экспозиции «Российский антикварный салон».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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