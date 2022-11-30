Правительство РФ снова разгоняет инфляцию: в Госдуме раскритиковали решение об индексации тарифов ЖКХ

Следствием запланированной правительством РФ индексации с 1 декабря тарифов ЖКХ в среднем на 9% станет рост инфляции. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. При этом, по его оценке, увеличение расценок не решит проблем отрасли.

«Доводы чиновников в пользу изменения стоимости коммунальных услуг не выдерживают критики. Миф первый: за счет тарифов модернизируются изношенные сети, хотя на самом деле на эти цели идут средства из бюджета и ФНБ. Налицо один из вариантов печально известной схемы национализации убытков и приватизации прибыли. Государство закладывает средства на развитие инфраструктуры, а коммерсанты зарабатывают на ее эксплуатации, большую часть прибыли выводя в офшоры», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Еще одним мифом лидер «эсеров» считает обещание Федеральной антимонопольной службы не допустить необоснованного роста. «Давайте вспомним, что случилось, когда с 1 июля коммунальные тарифы повысили, как говорили, не больше чем на 4%. Вроде немного, однако, например, в Тюмени платежки выросли почти на 15% за счет водоснабжения, а в Петербурге тариф вырос незначительно, зато почти на треть увеличилась плата за вывоз мусора. У региональных властей есть различные лазейки, чтобы превышать средние индексы, которыми они с удовольствием пользуются», – констатировал политик.

По его словам, индексация коммунальных тарифов стимулирует инфляцию. «На подорожание услуг ЖКХ население отвечает ростом неплатежей, а бизнес – ростом цен. Это порочный круг, который все сужается, так как платежеспособных потребителей становится все меньше, а нагрузка на них – все больше. Но чиновников и коммунальщиков это мало волнует. Похоже, они не думают о завтрашнем дне: одни спешат отчитаться, другие – положить деньги в карман», – заявил Миронов.

«Мы неоднократно предлагали провести аудит, чтобы наконец-то разобраться в обоснованности тарифов и понять, что именно и на сколько нужно индексировать. Но вместо этого снова происходит механическое повышение стоимости коммунальных услуг – теперь уже второй раз за год, а проблемы не решаются, а только усугубляются», – заключил лидер «Справедливой России – За правду».

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в октябре снизилась до 12,63%. По прогнозу Банка России, в декабре текущего годовая инфляция составит 12-13%, а к 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»