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Среда, 30 ноября 2022, 12:13 мск

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Подпольного оружейника задержали в Москве

Московские полицейские задержали местного жителя, изготавливавшего оружие и боеприпасы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

Во время обследования квартиры злоумышленника на Большой Филёвской улице были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с патронами, гильзами, пулями, затвором и банка с сыпучим веществом серого цвета, – говорится в сообщении ведомства.

Как показало исследование, в своём жилище 59-летний мужчина хранил 26 самодельных патронов калибра 9 мм, пригодных для стрельбы, затвор спортивно-охотничьей винтовки, готовый к использованию по назначению, и бездымный порох. Также в помещении находились приспособления для изготовления боеприпасов и переделки оружия.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1, частью 1 статьи 223, частью 1 статьи 222 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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