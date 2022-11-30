Завод аккумуляторов для электротранспорта создадут в Москве

Власти Москвы намерены привлечь инвесторов для создания завода по производству аккумуляторов для электротранспорта. Распоряжение о проведении конкурса на заключение госконтракта с подписал мэр Сергей Собянин.

Как уточнили пресс-служба столичного правительства, по условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение трех лет локализовать на территории города производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта, в том числе для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей «Москвич», речного транспорта, электросамокатов и велосипедов.

Частные инвестиции в проект должны составить не менее 3 млрд рублей. Производство организуют на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

Правительство Москвы примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение семи лет. Таким образом, Москва гарантирует стабильные поставки аккумуляторов для городского электротранспорта.

Ранее мэрия заключила пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 млрд рублей. Четыре соглашения предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один – детского питания. Три производства уже ввели в эксплуатацию, начались поставки продукции для городских нужд.

Москва, Андрей Дорофеев

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