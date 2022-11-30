Письма «счастья»: Матвиенко призвала Силуанова срочно решить проблемы региональных бюджетов

Бюджеты российских регионов оказались под угрозой в связи с выпадающими доходами из-за курсовой разницы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу министерства финансов Антона Силуанова срочно и системно решить эту проблему, иначе бюджеты «просядут».

В ходе рассмотрения проекта федерального бюджета сенатор Андрей Клишас обратился к главе Минфина с проблемой получения региональными властями «писем счастья» из Федеральной налоговой службы (ФНС). В них содержится требование возврата в казну налоговых поступлений от крупных компаний, которые возникли при изменении курса валют.

«Проблема не только Красноярского края – минус 37 млрд рублей на курсовой разнице. Причем проблема обострилась в последнее время, когда разъясняющие письма Минфина появились. Поэтому наше предложение состоит в том, что давайте как-то договариваться. Письма надо отменить, и заставить компании начать полноценный, нормальный диалог с регионами, потому что так невозможно, конечно. Исходя из той экономической ситуации и курса, который сейчас сложился – бюджеты регионов не выдержат», – пояснил Клишас.

В ответ глава Минфина РФ пояснил, что «проблема известная, мы ее обсуждаем». «Мы встречались с рядом компаний и договорились, что компании с учетом разъяснений Минфина уточнят свои перерасчеты по налогу на прибыль таким образом, чтобы в текущем году минимизировать вычеты по этому налогу для субъектов РФ», – отметил Силуанов.

Со своей стороны Матвиенко указала Силуанову, что ручное управление в данной ситуации неэффективно. «Я бы просила вас лично обратить на это внимание и принять оперативное решение. Либо внести просто незамедлительно закон о приостановке, либо внести закон – дать право правительству в рамках этого закона в зависимости от курса регулировать. Потому что такое ручное управление некоторыми компаниями – могут согласиться, а могут не согласиться – не создает стабильность для региональных бюджетов», – подчеркнула она.

«Надо отреагировать системно, чтобы все регионы почувствовали результат и не потеряли доходную базу, иначе им надо пересматривать бюджеты. И потом, это же не 2-3 миллиарда. Это же огромные суммы выпадают. Это бюджеты регионов все «просядут». Проблема серьезная. Прошу вас очень ответственно отнестись и принять адекватное решение… Оперативно остановить этот процесс», – заключила спикер Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

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