Памятник Туполеву открыли в Москве

В Басманном районе столицы сегодня открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Монумент установили в честь 100-летия конструкторского бюро «Туполев» на набережной, также носящей имя создателя КБ.

«Андрей Николаевич учился, жил и работал в Москве. Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя. На территории предприятия памятник и установлен», – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Монумент изготовили из бронзы. Он представляет собой скульптурное изображение Андрея Туполева с чертежом, свернутым в рулон. Памятник установили на треугольном постаменте, на заднем плане контур уникального сверхзвукового самолета Ту-144. В церемонии открытия монумента приняли участие коллеги и родственники авиаконструктора, представители общественных и научных организаций, столичных и федеральных органов власти.

Андрей Туполев (1888-1972) – советский ученый и авиаконструктор, доктор технических наук, член Академии наук СССР, лауреат множества государственных наград. Под его руководством спроектировали более 300 типов воздушных судов, в том числе первый отечественный реактивный гражданский самолет Ту-104 и первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Андрей Туполев воспитал целый ряд выдающихся авиационных конструкторов, в числе которых Владимир Петляков, Павел Сухой и Михаил Миль. С 2018 года имя ученого носит московский аэропорт Внуково.

Москва, Андрей Дорофеев

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