Московский сервис «Вывоз ненужных вещей» расширил список предметов, от которых можно избавиться

В каталоге московского сервиса «Вывоз ненужных вещей» появились новые предметы, которые можно отправить на утилизацию. Как сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, теперь горожане могут избавиться от старой мебели, сломанной бытовой техники и электроники заказать вывоз старого дивана или кровати, кресла, шкафа, сломанного телевизора, принтера и других.

Новая услуга предоставляется пользователям портала mos.ru на платной основе. «Стоимость услуги не будет превышать среднюю рыночную цену. При этом в нее уже входит демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов. Вывоз остальных предметов – крупногабаритной техники, металлических предметов и автомобилей – для горожан по-прежнему остается бесплатным», – отметил руководитель государственного казенного учреждения Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи бесплатно могут сдать на переработку старые или сломанные холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты, железные двери, ванны, автомобили.

«Пользователи портала mos.ru неоднократно просили добавить новые объекты в сервис «Вывоз ненужных вещей». Больше всего в каталоге им не хватало дивана и телевизора. На странице сервиса провели опрос и выяснили, что идею расширить перечень предметов с помощью платных услуг поддержали 75% респондентов. Теперь жители легко могут избавиться от громоздкой стенки, старой кровати или сломанного принтера», – рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Мастера выезжают по заявкам ежедневно с 09:00 до 21:00. В среднем весь процесс вывоза ненужных предметов занимает менее получаса. Сотрудники компании-партнера выносят их из дома, даже если нет лифта, грузят в машину и отвозят в пункт утилизации. Они могут отключить технику от коммуникаций, отсоединить стиральную машину от электросети и водопровода, а вот встроенную технику, двери и ванны хозяевам нужно демонтировать самостоятельно. Дополнительной подготовки требует лишь вывоз газовой плиты: вначале ее необходимо отключить от газовой магистрали. Для этого хозяевам квартиры нужно заранее обратиться к специалистам сертифицированной службы.

За год горожане подали более 26 тысяч заявок, по которым утилизировали свыше 660 тонн ненужных предметов.

С полным списком вещей, которые сейчас доступны для вывоза, можно ознакомиться на странице сервиса.

Москва, Андрей Дорофеев

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