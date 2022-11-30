Полицейские задержали налетчиков, отнявших у мужчины на юго-западе Москвы сумку со 100 тысячами долларов

Правоохранителями задержаны двое налетчиков, которые ранее отняли сумку с крупной суммой валюты у мужчины, вышедшего из банка на Литовском бульваре столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«К 30-летнему мужчине, вышедшему из отделения банка, подбежали двое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они вырвали у него из рук сумку, в которой находилось 100 тысяч долларов США, после чего скрылись на автомобиле такси», – говорится в сообщении ведомства.

Вначале стражи правопорядка установили местонахождение одного из подозреваемых. Во время задержания в торговом центре на Открытом шоссе злоумышленник оказал сопротивление, выстрелив в сторону правоохранителей.

У подозреваемого – 29-летнего приезжего – полицейские изъяли более 5 тысяч долларов, 152 тысячи рублей, а также травматический пистолет и четыре патрона.

Вскоре в арендованной квартире в Московской области правоохранители задержали 30-летнего соучастника разбоя. В ходе обыска у него изъят травматический пистолет, на который у фигуранта имелось разрешение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

«В настоящее время судом рассматривается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения», – добавили в столичном главке МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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