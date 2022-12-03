В условиях необъявленной войны: Россия и Белоруссия заключили новый договор о региональной безопасности

Россия и Белоруссия заключили новое соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Соответствующий протокол подписали министра обороны двух государств Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

«Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства», – заявил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой министр обороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что Белоруссия «была и остаётся нашим надёжным партнёром». «Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», – сказал он.

Глава российского оборонного ведомства также обратил внимание, что «в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск».

Какие именно изменения были внесены в соглашение, не уточняется.

Москва – Минск, Светлана Антонова

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