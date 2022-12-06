Пугачева и Галкин* могут лишиться гражданства Израиля

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) могут лишиться гражданства Израиля. Поводом для такого решения может стать церемония венчания артистов в 2017 году, которая прошла в московском православном храме, передает РИА «Новости» со ссылкой канал 13tv.

Как пояснил экс-глава консульского отдела «Натив» Ханан Ахитов, в статьях закона о возвращении сказано, кто такой еврей – тот, кто родился от еврейской матери и не обратился в христианство. По его словам, певица получила гражданство благодаря мужу. Однако юморист принял христианство ради супруги.

«Благодаря ее мужу, мать которого еврейка, им разрешили иммигрировать в Израиль. Но он женился на ней в церкви, было сказано, что он принял христианство. Так что по закону о возвращении они ничего не заслуживают», – отметил Ахитов.

Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ (КЕРООР) Адольф Шаевич прояснил агентству, что «крещеный еврей может поменять веру на иудаизм для получения или сохранения гражданства Израиля, но это долгий и сложный процесс».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»