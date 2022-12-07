У вестибюлей московского метро установят прошлогодние праздничные инсталляции

Рядом с вестибюлями станций столичного метро установят прошлогодние праздничные инсталляции, монтаж которых начнется в ближайшие дни. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На этой неделе мы начнём устанавливать яркие двух- и трехметровые буквы «М» с иллюминацией – 20 инсталляций рядом со станциями метро и ещё 3 внутри станций. Это те самые конструкции, которые ставили в прошлом году – они целый год ждали новогодних праздников и стали неотъемлемой частью оформления города», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе также напомнили, что в новогодние праздники с 1 по 8 января уличные парковки традиционно будут бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

Ранее сообщалось, что столичное метро и МЦК в период с 31 декабря по 1 января будут работать круглосуточно.

Москва, Андрей Дорофеев

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