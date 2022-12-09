Начальник отдела комплектации Московской дирекции снабжения РЖД арестован по делу о взятке

Начальник отдела комплектации и оборудования Московской дирекции снабжения РЖД Юрий Овсянников арестован по обвинению в получении крупной взятки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

В СК отметили, что по тому же делу в качестве взяткодателя проходит генеральный директор ООО «Группа Паритет» и ООО «Паритет эксперт групп» Юрий Тихомиров. В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

«По версии следствия, в 2021-2022 годах на территории столичного региона Тихомиров через посредника передал, а Овсянников получил взятку в размере 400 тыс рублей. Указанные денежные средства обеспечивали преимущество при проведении конкурентных закупок для ООО «Группа Паритет» и ООО «Паритет эксперт групп» перед другими потенциальными участниками конкурсов. Овсянников заблаговременно направлял Тихомирову информацию о предстоящей закупке, что позволяло Тихомирову своевременно подготовить подходящие коммерческие предложения», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Следкомитете, в ходе допроса Овсянников вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, а Тихомиров в содеянном сознался и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Овсянников заключен под стражу, его соучастнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»