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Пятница, 9 декабря 2022, 16:26 мск

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Снег, туман и гололед ожидаются ночью в Московском регионе

Снег, сопровождающийся туманом, гололедом и гололедицей ожидаются предстоящей ночью и утром в субботу на территории столичного региона. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 9 декабря с сохранением утром 10 декабря местами на территории Московской области ожидается умеренный снег, местами туман, гололед, на дорогах гололедица», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

Как сообщал «Новый День», в дальнейшем температура воздуха будет расти. В воскресенье, 11 декабря, снег перейдет в мокрый снег. В понедельник осадки будут выпадать в виде дождя. При этом ожидается, что в столичном регионе выпадет рекордное количество влаги.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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