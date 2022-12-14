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Среда, 14 декабря 2022, 17:40 мск

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В Москве провели технический пуск предпоследнего участка Большой кольцевой линии метро

В столице провели технический пуск участка метро «Каховская – Каширская», которая стала частью Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы провели технический пуск участка метро «Каховская – Каширская». На этом завершена реконструкция всех трёх станций бывшей Каховской линии. Теперь она в составе БКЛ. Станцию «Каховскую», напомню, мы открыли после модернизации в 2021-м. В декабре этого года закончили работы на «Варшавской» и «Каширской» – они будут обслуживать огромные районы с населением почти 500 тысяч человек», – написал мэр.

Он отметил, что «Каширская» станет одним из самых востребованных узлов Большого кольца. На станции будет осуществляться пересадка на Замоскворецкую линию.

Собянин напомнил, что до реконструкции Каховская линия была мало востребована. На ветке работали укороченные поезда с интервалом движения 5 минут. После того как линия войдëт в состав БКЛ, интервал сократится до 1,6 минуты.

«Москвичи смогут без пересадки добираться в десятки районов. Например, поездка от «Каширской» до «Университета» сократится с 45 до 26 минут. А путь от «Варшавской» до крупного ТПУ «Печатники» – в 4 раза», – подчеркнул мэр.

Для полного завершения БКЛ остаётся достроить юго-восточную часть линии. «Уверен, что до конца года мы замкнëм Большое кольцо», – заключил Собянин.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Собянин Сергей

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