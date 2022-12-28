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Среда, 28 декабря 2022, 18:07 мск

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Литовский дипломат объявлен в России персоной нон грата

Один из литовских дипломатов в ответ на недружественные действия Вильнюса объявлен в России персоной нон грата. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«28 декабря в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибулскиене. Литовской стороне заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря с.г. сотрудника посольства России в Вильнюсе. В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен «persona non grata», ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Признание в начале декабря одного из сотрудников российского посольства в Литве персоной нон грата Вильнюс объяснил «деятельностью, несовместимой со статусом дипломата».

В октябре Литва выслала временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. В апреле Вильнюс принял решение снизить уровень дипотношений с Россией. Литва отозвала главу своего диппредставительства в России, закрыла российское генконсульство, а также предписала российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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