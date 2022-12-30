Поезд, украшенный десятками миллионов стразов, запустили в московском метро

Поезд, отделанный с внешней стороны кристаллами, начал курсировать в столичном метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московского метрополитена.

«Впервые запустили сверкающую новогоднюю «Москву-2020» на Кольцевой линии. Поезд бережно украшали кристаллами (почти 24 млн штук) несколько дней», – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК и почти 170 маршрутов наземного транспорта, причем проезд будет бесплатным до 6 часов утра. В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) также продлят режим работы городского транспорта: метрополитена и МЦК – до 02:00 (включая автобусы), наземного городского пассажирского транспорта (159 маршрутов, в том числе 15 трамвайных и 16 ночных) – до 03:30.

Москва, Андрей Дорофеев

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