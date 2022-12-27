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Вторник, 27 декабря 2022, 15:16 мск

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Метро, МЦК и наземный транспорт в Москве будут работать бесплатно в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице будут работать метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и почти 170 маршрутов наземного транспорта, а проезд будет бесплатным. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что время движения поездов МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлено до 03:00. В ночь на 1 января в Москве будут работать 166 маршрутов наземного транспорта, в том числе 15 трамвайных и 16 регулярных ночных маршрутов. Проезд будет бесплатным до 06:00.

В метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Кроме того, на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать поздравления, записанные голосами популярных артистов, в числе которых Сергей Безруков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Анита Цой и Клава Кока.

В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) также продлят режим работы городского транспорта: метрополитена и МЦК – до 02:00 (включая автобусы), наземного городского пассажирского транспорта (159 маршрутов, в том числе 15 трамвайных и 16 ночных) – до 03:30.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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