Большинство россиян видят в СССР что-то хорошее

Больше половины опрошенных социологами россиян сожалеют о распаде Советского Союза, но понимают, что воссоздать СССР невозможно. Об этом респонденты заявили в ходе опроса, результаты которого обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Советский Союз перестал существовать более тридцати лет назад, но он до сих пор живет в памяти людей, причем не только старшего поколения – тех, кто родился и вырос в СССР, но и поколения современной молодежи. И эти воспоминания – теплые, позитивные. Об этом свидетельствует ассоциативный ряд, который возникает у россиян, когда они слышат словосочетание «Советский Союз»: стабильность (16%), молодость, беззаботное детство (15%), хорошее время (15%), единство, сплоченность, дружба народов и взаимопомощь (13%), великая страна (5%), социальная справедливость (5%), все дешево, доступно (5%)», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

Среди других положительных ассоциаций, которые называли россияне, стабильная работа и зарплата (4%), пионерия (4%), бесплатное образование (3%), союз республик (3%), благополучие (3%), качество образования (3%), патриотизм (3%), экономический рост (3%), победа в Великой Отечественной войне (3%). В этих вариантах преобладают ассоциации со справедливым общественным устройством, реже звучит экономическая и политическая конъюнктура. Негативные коннотации встречаются гораздо реже: дефицит, карточки (4%), репрессии (4%) и распад республик (2%).

«То есть в общественном мнении образ СССР наполнен преимущественно позитивными смыслами», – отметили авторы исследования.

У россиян старше 35 лет в числе доминирующих ассоциаций появляется детство и молодость. Чем старше опрошенные, тем чаще они говорят о том, что СССР – хорошее время. У молодежи в возрасте 18-24 лет ассоциативный ряд наполнен историческими маркерами.

Социологи составили топ-3 ассоциаций в разных возрастных группах. 18-24 года: Сталин (13%), коммунизм (13%), дружба народов (12%); 25-34 года: стабильность (13%), дружба народов (11%), репрессии (10%); 35-44 года: стабильность (18%), детство, молодость (17%), дружба народов (13%); 45-59 года: стабильность (24%), детство, молодость (24%), хорошее время (20%); старше 60 лет: хорошее время (22%), детство, молодость (16%), стабильность (14%).

Каждый второй россиянин убежден, что в СССР было больше хорошего (51%), и только 5% говорят об обратном, еще 38% полагают, что хорошего и плохого было поровну. Чем старше человек, тем чаще он видит в СССР больше хорошего: среди граждан старше 60 лет так ответили 63%, это в два раза больше в сравнении с 18-24-летними (31%). Молодые граждане чаще других говорят, что в те времена было и хорошее, и плохое (48% и 43% среди 18-24-летних и 25-34-летних соответственно).

«О преобладании положительного во времена СССР чаще говорят граждане, характеризующие свое материальное положение как плохое (53% vs. 44% среди довольных материальным положением). Показатель выше также среди жителей Уральского федерального округа (60%) и активных телезрителей (62% vs. 35% среди активных пользователей интернета)», – добавили авторы исследования.

Рейтинг выдающихся, по мнению россиян, достижений СССР возглавляет космическая программа (запуск первого спутника и первый полет человека в космос), об этом говорит каждый второй (55%). В топ-5 вошли также победа в Великой Отечественной войне (13%), развитие промышленности (12%), развитие науки и технологий, лучшие ученые (10%) и ядерное оружие, атомная энергетика (10%). В этом перечне преобладает сфера науки и технологий, реже россияне упоминали о социальных благах, таких как бесплатное образование и бесплатная медицина (9% и 6% соответственно), о военно-промышленном комплексе (6%), достижениях в сельском хозяйстве (5%) и спорте (4%), экономике и строительстве (по 4%).

Больше половины россиян сожалеют о распаде СССР (58%), не сожалеют 20%, или каждый пятый (13%) отметили, что им это безразлично.

В 2005 году сожалеющих было больше – 66%, а безразличных меньше – 6%.

«То есть эмоциональная оценка распада СССР «остывает», но очень медленно. Дифференцирующим фактором отношения к распаду СССР являются поколенческие границы, личный опыт проживания в Советском Союзе. Наибольший уровень сожаления отмечен среди граждан старше 45 лет – 70% среди 45-59-летних и 81% среди тех, кому больше 60 лет. Молодое поколение россиян преимущественно спокойно относится к этому историческому событию – 40% 18-24-летних говорят о безразличии (в 3 раза чаще, чем россияне в целом), чувство сожаления испытывают не более 19%» – заявили организаторы опроса.

Москва, Андрей Дорофеев

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