В Москве после пожара обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями

Сегодня в Москве произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома на улице Дмитрия Ульянова, где обнаружены тела трех человек, предположительно с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, на телах двух мужчин и одной женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.

По данным МЧС, сообщение о ЧП поступило в 14:27. Пожар произошел в квартире на 14 этаже 19-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Москва, Светлана Антонова

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