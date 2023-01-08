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Воскресенье, 8 января 2023, 20:07 мск

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Стрелял в мать и сестру: стали известны подробности жестокого убийства в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек в квартире многоквартирного дома на улице Дмитрия Ульянова. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры. От полученных ранений они скончались на месте происшествия. После этого злоумышленник поджог квартиру и покончил жизнь самоубийством, говорится в сообщении СКР.

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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