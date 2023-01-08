Стрелял в мать и сестру: стали известны подробности жестокого убийства в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек в квартире многоквартирного дома на улице Дмитрия Ульянова. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры. От полученных ранений они скончались на месте происшествия. После этого злоумышленник поджог квартиру и покончил жизнь самоубийством, говорится в сообщении СКР.

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»