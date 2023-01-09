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Понедельник, 9 января 2023, 10:40 мск

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Житель столицы зарезал соседа по коммуналке

Правоохранители задержали 24-летнего жителя столицы по подозрению в убийстве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 6 января 2023 года в коммунальной квартире, расположенной по Чистопрудному бульвару в городе Москве, было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений. В порядке ст. 91 УПК РФ задержан сосед потерпевшего, который пояснил, что конфликт произошел в результате разногласий, возникших на бытовой почве», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сегодня следствие ходатайствует перед Басманным районным судом столицы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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