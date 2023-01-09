Жительница Коломны ударила ножом в живот своего семилетнего сына

Жительница подмосковной Коломны задержана по подозрению в покушении на убийство собственного семилетнего сына. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«6 января в вечернее время подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область живота своему сыну. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает, он находится в медицинском учреждении. Подозреваемая на допросе следователю дала признательные показания», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении 23-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство малолетнего). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанной меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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