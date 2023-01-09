Женщина погибла в сгоревшей квартире на западе Москвы

Один человек погиб и пятеро были спасены при тушении пожара, возникшего сегодня в жилой пятиэтажке на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 11.04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Западный административный округ, Родниковая, д. 4, к. 3. По прибытию ПСП было обнаружено открытое горение с 3 этажа 5-этажного жилого дома. В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены 5 человек», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели отметили, что в 11.51 пожар был локализован и в 12.12 полностью ликвидирован на площади 65 квадратных метров.

«К сожалению, один человек погиб», – добавили в МЧС.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что погибла женщина. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление обстоятельств и причин произошедшего контролируются надзорным ведомством.

Москва, Андрей Дорофеев

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