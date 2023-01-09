российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 января 2023, 15:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путин внес в Госдуму законопроект о выходе РФ из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Основанием стало лишение РФ права голоса Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

«В Совете Европы принято решение прекратить полноправное членство РФ в ГРЕКО… За исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса», – отмечено в пояснительной записке.

Глава государства считает такие условия неприемлемыми. Чтобы не допустить дискриминации России, президент предлагает «денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Правительству РФ поручено рассмотреть возможность индексации страховых пенсий работающим инвалидам / Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии / Путин подписал закон: осквернение Георгиевской ленты стало преступлением / Лавров уличил Пентагон в угрозе расправы над Путиным / Путин подвел итоги года для стран СНГ / Милитаризации экономики России не будет – Путин / Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2023 году / Путин обозначил главные приоритеты для России в 2023 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Госдума, Путин Владимир,