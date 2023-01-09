Путин внес в Госдуму законопроект о выходе РФ из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Основанием стало лишение РФ права голоса Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

«В Совете Европы принято решение прекратить полноправное членство РФ в ГРЕКО… За исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса», – отмечено в пояснительной записке.

Глава государства считает такие условия неприемлемыми. Чтобы не допустить дискриминации России, президент предлагает «денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО».

Москва, Мария Соколова

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