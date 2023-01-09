Правительство РФ продлило до 2025 года программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

Российский кабмин продлил до 2025 года и расширил программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг», – отметил премьер.

Он добавил, что будут расширены возможности медицинской реабилитации. Теперь она будет проводиться на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий. В программу включены новые направления, среди которых – профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что финансирование программы в рамках обязательного медицинского страхования увеличено в 2023 году на 295 млрд рублей, включая увеличение фонда оплаты труда не менее чем на 8,5%. Почти на 8 млрд рублей возрастут расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, что позволит осуществить высокотехнологичные вмешательства в 1,3 млн случаев.

Также в текущем году, по ее словам, на 14% увеличены объёмы первичной медико-санитарной помощи и на 35% – по медицинской реабилитации.

Как сообщалось, что Мишустин подписал постановление правительства РФ, предусматривающее назначение специальных ежемесячных социальных выплат медикам ряда дефицитных профессий.

Москва, Андрей Дорофеев

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