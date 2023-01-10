Вооруженный налетчик напал на салон сотовой связи в Подмосковье

Мужчина, вооруженный ножом, совершил разбойное нападение на салон сотовой связи в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что в вечернее время злоумышленник, скрыв лицо под капюшоном и маской, зашёл в салон сотовой связи, расположенный в микрорайоне Павлино. Угрожая продавцу предметом, похожим на нож, он потребовал открыть витрину с телефонами. Получив отказ, мужчина разбил стеклянный шкафчик рукояткой, схватил с верхней полки четыре гаджета и выбежал из помещения. Общий ущерб составил более 39 тысяч рублей», – говорится в сообщени ведомства.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Ростовской области, которого задержали по месту жительства в Зеленограде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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