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Вторник, 10 января 2023, 10:59 мск

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Московские власти продлили усиленный режим работы городских служб

Столичные власти в связи с морозами продлили усиленный режим работы предприятий Комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перешли на усиленный режим, круглосуточно работает оперативный штаб комплекса, организовано дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принято решение продлить такой график из-за аномально холодной погоды, установившейся в столичном регионе», – цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

По его словам, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. В состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений, оснащенных специализированной техникой.

Кроме того, по данным пресс-службы, на круглосуточном дежурстве находятся 1,3 тыс аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур. Подготовлены 1,8 тыс источников энергоснабжения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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