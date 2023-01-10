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Вторник, 10 января 2023, 12:39 мск

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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Четыре человека были эвакуированы, и еще одному потребовалась помощь спасателей и медиков в результате пожара, произошедшего в жилом доме на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«10 января в 07.06 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г.о. Щербинка, 1-я Центральная улица, д. 20. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседнее здание, произошло частичное обрушение кровли. (…) Четыре человека покинули здание самостоятельно, одному человеку потребовалась помощь пожарных», – говорится в сообщении ведомства.

Пожар, по данным департамента, был ликвидирован в 09.04. Пострадавший мужчина госпитализирован.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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