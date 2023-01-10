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Вторник, 10 января 2023, 13:23 мск

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Тела женщины и ребенка обнаружены при тушении частного дома в Подмосковье

Тела 42-летней женщины и 5-летнего мальчика обнаружены в сгоревшем частном доме в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Предварительная причина смерти людей – отравление продуктами горения», – говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в стене между террасой и комнатой. В ходе осмотра места происшествия были изъяты фрагменты проводов с оплавленными концами, которые могли находиться в месте замыкания.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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