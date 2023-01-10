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Вторник, 10 января 2023, 14:42 мск

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Дно Москвы-реки углубили для запуска пассажирских электросудов

Фото: официальный сайт мэра и правительства Москвы

В акватории Москвы-реки завершен первый этап дноуглубления на будущем регулярном маршруте пассажирских электросудов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы продолжаем готовиться к запуску регулярного речного электротранспорта. До проведенных работ глубина в районе Кунцевской луки составляла – от 1,5 м. Для беспрепятственного прохода электросудов мы добились необходимой глубины минимум от 2,5 м», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе добавили, что протяженность зоны углубления составила более 2 км – от причала в районе Фили до нижнего подходного канала шлюза №9. Второй завершающий этап запланирован на апрель, после чего суда смогут проходить участок первого маршрута регулярного речного электротранспорта Парк «Фили» – Киевский в любой сезон и погоду.

«Он пролегает через районы, которые активно строятся, развиваются, чтобы жители сразу привыкали к альтернативному виду транспорта. Главный его плюс – серьезная экономия времени. К примеру, путь от популярного парка «Фили» до причала «Верхние Мневники» по воде займет всего 13,5 минут. Это в 5 раз быстрее, чем на автомобиле», – добавили в столичном дептрансе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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