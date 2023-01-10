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Вторник, 10 января 2023, 14:42 мск

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Газ взорвался в жилой четырехэтажке в Подмосковье

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Московской области

Взрыв газа произошел сегодня в многоквартирном жилом доме на территории городского округа Коломна. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

«В 12:07 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о взрыве газа в квартире в городском округе Коломна, село Непецино, улица Тимохина, дом 3, квартира 20. Повреждения несущих конструкций нет, пожара не последовало. Есть пострадавший», – говорится в сообщении ведомства.

На фото, размещенном спасателями видно, что ударной волной повредило некоторые окна на всех четырех этажах здания.

На месте работают 8 единиц техники и 26 человек, из них от МЧС 7 человек и 2 единицы техники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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