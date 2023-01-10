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Вторник, 10 января 2023, 15:29 мск

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Склад на площади 1000 квадратных метров горит на северо-востоке Москвы

Столичные спасатели ведут борьбу с крупным пожаром, возникшим на складе, расположенном в районе станции метро Дмитровская. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 13:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Добролюбова, д. 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений – здание разно уровневое 1-3-х этажное. По предварительной информации происходит возгорание в складском помещении на площади 1000 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, сведений о пострадавших не поступало. На месте развёрнут штаб пожаротушения.

В столичных телеграм-каналах очевидцы публикуют видео пожара. На записях видно, что элементы крыши здания уже начали проваливаться внутрь.

Telegram: Видео

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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