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Среда, 11 января 2023, 12:12 мск

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Шесть автомобилей сгорело на парковке в Москве

Пожар, возникший сегодня утром в строительной бытовке на юге Москвы, перекинулся на автомобильную парковку. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 08:42 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: НАО, улица Бориса Пастернака, д. 3. Происходило загорание металлического строения на территории строительной площадки и 6 припаркованных автомобилей на общей площади 300 м. кв», – говорится в сообщении ведомства.

Пожарные в 09:48 локализовали возгорание, а в 09:57 полностью ликвидировали.

Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

Telegram: ВИДЕО

Как утверждает телеграм-канал «Мослента», вначале на стройке загорелась ёмкость с дизельным топливом. При этом горящая жидкость попала в сточный канал, откуда огонь перекинулся на бытовку и автомобили.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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