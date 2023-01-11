«Священник» фейковой церкви задержан по подозрению в педофилии

В Подмосковье правоохранители задержали руководителя местной секты по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) задержан Анатолий Суворов – представитель так называемой «истинно-православной церкви». Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви», – говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ и МВД России.

По данным следствия, подозреваемый, являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации, совершил в 2016 и 2017 годах преступления против половой неприкосновенности нескольких подростков.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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