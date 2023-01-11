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Среда, 11 января 2023, 15:10 мск

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ЧП в Подмосковье: потолок керамического цеха рухнул на рабочих

Фото пресс-службы прокуратуры Московской области

Рабочие пострадали в Подмосковье в результате обрушения потолочных конструкций цеха керамического завода. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«В 10:55 в правоохранительные органы городского округа Щелково поступила информация о том, что в рабочем поселке Фряново в цеху керамического завода рухнул потолок. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, среди пострадавших несколько человек, их количество и травмы уточняются», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Следкомитета проводят осмотр места происшествия. Позже будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Московской области, предварительно установлено, что обрушение произошло во время проведения ремонтных работ.

«В ходе проверки Щелковская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве работ», – отметили в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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