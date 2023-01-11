Путин назвал шесть основных направлений работы правительства в 2023 году

Реализация масштабных социально-экономических программ и планов должна продолжаться в России в 2023 году вне зависимости от решения оборонных задач. Об этом сегодня на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин. По его словам, «нужно, безусловно, в ближайшее время абсолютно добиться [решения] вопросов, связанных с суверенным – именно с суверенным, независимым развитием вопреки любому внешнему давлению и угрозам».

«Подчерку: мы надёжно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооружённых Сил, частей, задействованных в специальной военной операции. И при этом мы продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей. Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть», – сказал глава государства.

При этом он перечислил шесть основных направлений работы на текущий год.

Первое – это расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров. Второе достижение заметных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, а также жилищно-коммунального хозяйства. Третье – существенное увеличение технологические возможности российской экономики, стимулирование открытия новых производств и рабочих мест.

«Четвёртое. Системный вопрос – это укрепление финансового суверенитета нашей страны. Это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли. Я очень здесь рассчитываю на эффективную – так, как это и было в 2022 году, – работу Центрального банка и правительства, прежде всего, конечно, экономического блока и министерства финансов», – продолжил президент.

В качестве пятого направления Путин назвал такое выстраивание мер экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства.

Шестое направление, по словам президента, требует особого внимания – это решение острых проблем в сфере демографии.

«Подчерку: работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты Федерации. Именно поэтому была поставлена задача обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – добавил Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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