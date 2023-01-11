Житель Подмосковья убил и расчленил знакомого, а затем свел счеты с жизнью

Житель подмосковной Каширы убил своего 50-летнего знакомого, расчленил труп, разбросав фрагменты по улице, а затем покончил с собой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 10 января 2023 года на участке местности по улице Ильича в городе Кашире обнаружены фрагменты тела мужчины. В рамках расследования установлена личность потерпевшего и получены сведения о том, что несколько дней назад он ушел к своему знакомому в гости. В ходе осмотра в квартире знакомого обнаружены также фрагменты тела погибшего, а сам хозяин квартиры свел счеты с жизнью», – говорится в сообщении ведомства.

Следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ(убийство).

Сотрудники СК изъяли на месте происшествия предметы, имеющие значение для следствия, в том числе нож-тесак, а также вещи с пятнами крови.

«Назначено проведение молекулярно-генетической, биологической, криминалистической экспертиз. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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