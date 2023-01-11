Путин сделал внушение вице-премьеру Мантурову

Президент России Владимир Путин высказал серьезную критику в адрес вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова за задержку заключения контрактов с предприятиями по производству гражданской и военной авиатехники. Это произошло на совещании главы государства с правительством РФ.

Глава государства заявил, что заключение контрактов затянулось. Министр в ответ заверил, что работа идет по плану и «все сверстано».

«Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов – нет. Я же вам говорю. Чего мы тут с вами пикироваться будем. Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Директора сказали. Ну чего вы в самом деле дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: нет контрактов. А у вас – все сверстано. Когда будут паспорта?» – спросил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Мантуров в ответ заявил, что работа будет завершена в течение квартала, исходя из тех возможностей, «которые сформированы бюджетом».

«Чтобы в течение месяца – я вас прошу, – в течение месяца это должно быть все сделано. Квартал... О чем мы говорим? Мы что, не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить, ладно?» – сказал Путин.

Мантуров заверил, что постарается с коллегами сделать «все возможное».

«Нет, не постараетесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца. Не позже», – подчеркнул президент.

Москва, Андрей Дорофеев

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